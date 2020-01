Bersaglieri, un titolo che vale per tre Adesso tutti zitti fino a fine maggio

Una prima volta, un peso tolto e un obiettivo raggiunto.

La FemiCz Rugby Rovigo in 53 anni di storia del trofeo mai aveva vinto la Coppa Italia a differenza di Petrarca, Treviso, Calvisano, Milan, Fiamme Oro e tutte le altre big scudettate. Con il successo 10-3 in finale sull'Argos Padova ci è riuscita. Ora il coppa, pur quanto minore, farà bella mostra di sè nella nuova sala consiliare insieme agli scudetti, all'Adige Cup e alla Sporta di Maci. È una lacuna colmata. Gli 85 anni di storia del rugby a Rovigo diventano ancora più gloriosi. Ed è la prova, con lo spettacolo del Battaglini gremito di oltre tremila persone nonostante la pioggia battente, che a Rovigo non c'è niente di minore quando si tratta di rugby.

Il peso tolto è quello delle finali precedentemente perse. In Coppa Italia, tre su tre. Al Battaglini, 3 su 4 negli ultimi dieci anni tra campionato e Trofeo d'Eccellenza. Contro il Petrarca, due su due, compreso lo spareggio del 1977. Ora non è più così. Questa vittoria sarà utile a tutti (squadra, staff, società, tifosi) per togliersi di dosso un complesso psicologico e per guardare con più autostima gli impegni futuri.

Infine l'obiettivo raggiunto. Il primo stagionale, come dichiarato esplicitamente da coach Umberto Casellato e dal presidente Francesco Zambelli. Ora ce n'è un altro... ma fino a maggio inoltrato è meglio non parlarne.

