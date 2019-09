CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

BERSAGLIERIDOMANI RITORNALA FESTA CREMISIRaduno e festa per i Bersaglieri domani in città, con la Festa Cremisi in occasione del 14. anniversario dell'inaugurazione del bassorilievo raffigurante la Madonna del cammino, patrona del Corpo. L'appuntamento è alle 11 alla chiesetta delle Fosse, poi alle 11.45 il corteo si sposterà al monumento al Fante di via Marconi per l'alzabandiera e gli onori ai caduti, quindi ci sarà il pranzo al Don Bosco. Alla giornata sono state invitate le autorità civili, militari e religiose, oltre alle...