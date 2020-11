SICUREZZA

ROVIGO «Chi non indosserà la mascherina e non rispetterà il distanziamento, verrà pesantemente sanzionato».

L'assessore alla Sicurezza Patrizio Bernardinello avvisa la cittadinanza che nei prossimi giorni si faranno sempre più severi i controlli della Polizia municipale per la verifica del rispetto delle normative anti Covid.

Nei giorni scorsi anche in Comune sono arrivate segnalazioni sul non corretto uso della mascherina e il non rispetto delle distanze di sicurezza, in particolare, durante il mercato che si svolge in centro il martedì.

AGENTI ALL'OPERA

«I vigili effettuano quotidianamente controlli in città - spiega l'assessore alla Sicurezza - non sono state rilevate sanzioni, anche perché alla vista della polizia la gente corregge subito eventuali comportamenti non corretti. Continuano però a esserci persone che prendono sottogamba questa terribile malattia, mettendo a rischio se stessi e gli altri. Ecco che anche alla luce del crescente numero di contagi, saranno potenziati ulteriormente i controlli in città».

SERVE COLLABORAZIONE

Attività che oltre alla Polizia locale, viene svolta dal resto delle forze dell'ordine.

«Senza dubbio - avvisa Bernardinello - scatteranno le sanzioni per chi non indossa la mascherina o si assembra davanti a bar o lungo le vie della città. In particolare, se scatterà un nuovo lockdown nazionale, tornerà il pugno di ferro di marzo sul fronte della circolazione senza dispositivi. La situazione è davvero critica, se non c'è la collaborazione di tutti i cittadini non riusciremo più a superare questa pandemia».

BANCARELLE AVANTI

Per quanto riguarda il mercato, per il momento l'amministrazione non ha intenzione di fermarlo, in attesa delle prossime decisioni della Regione e del Governo sull'argomento. Visto però l'andamento della curva dei contagi, lo stop agli ambulanti potrebbe arrivare presto.

«Serve massima responsabilità nei comportamenti quotidiani - conclude l'assessore alla Sicurezza - questa è l'unica arma per limitare il numero dei contagi e scongiurare nuove chiusure. Le mascherine vanno indossate correttamente, altrimenti non sono efficaci».

RISCHI PENALI E MULTE

Chi non indossa la mascherina protettiva rischia la multa da 400 euro a mille euro (che può essere pagata a rate), come stabilito nel decreto. Ma anche chi la utilizza in modo scorretto rischia pesanti sanzioni amministrative, per esempio chi la indossa sotto il mento o lascia il naso scoperto. La mascherina, infatti, in assenza del vaccino, è la misura di sicurezza più efficace contro il Coronavirus. La multa scatta anche nei confronti di chi non rispetta il divieto di assembramento e il distanziamento sociale. Chi, infine, viola la quarantena, commette un vero e proprio reato e rischia l'arresto fino a 18 mesi e la multa fino a cinquemila euro (legge 35/2020), ma le conseguenze penali si aggravano se contagia volontariamente altre persone: può scattare infatti l'accusa di lesioni gravi e omicidio colposo.

Roberta Merlin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA