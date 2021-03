STOP ALLE LEZIONI

BERGANTINO Chiude i battenti per due settimane la scuola media di Bergantino per un focolaio di Covid-19 in una classe, causato dalla variante inglese del virus che si propaga più facilmente tra i più giovani. Il sindaco Lara Chiccoli spiega che i contagi in paese hanno raggiunto quota 20 e che è stata stabilita la chiusura per due settimane della scuola media Gobatti, che fa parte dell'Istituto comprensivo di Castelmassa.

«Il monitoraggio degli studenti della scuola media ha dato riscontro di alcune positività riconducibili alla variante inglese, quindi il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'Ulss 5 ha disposto la chiusura della scuola media per un periodo di 14 giorni, fino al 24 marzo dice Sono tre gli studenti positivi, tutti nella stessa classe. Visto il numero elevato di contagi in una sola classe e il fatto che la variante inglese è più contagiosa, il Sisp ha dato indicazione di chiudere temporaneamente l'intero plesso per poter circoscrivere il problema».

Tutto in realtà è iniziato due settimane fa, quando con uno screening è emerso il primo positivo e la classe interessata è stata messa in quarantena. Pochi giorni dopo è stata riscontrata una seconda positività all'interno della classe e venerdì scorso un terzo studente è risultato positivo al tampone. «Una situazione che ha indotto l'azienda sanitaria a indicare questa scelta per tutelare la salute dei ragazzi dice il sindaco La classe in questione è già in quarantena fiduciaria e didattica a distanza da due settimane e dovrà restare in isolamento per altre due: dopo il 24 tutti gli studenti ripeteranno il tampone. Dispiace per il protrarsi della quarantena per loro e anche per la chiusura che comporta la didattica a distanza per tutti con ovvi disagi per le famiglie, purtroppo la situazione richiede cautela».

Bergantino aveva conosciuto un numero più alto di contagi nello scorso novembre, poi il numero era andato scendendo fino ad azzerarsi per rialzarsi in questi giorni con il coinvolgimento di alcuni nuclei familiari. Chiccoli ha richiamato tutti al rispetto delle regole e l'ente locale monitorerà anche il parco, regolarmente igienizzato e con orario di apertura ampliato, perché si evitino possibili assembramenti.

Prosegue nel frattempo la chiusura delle scuole anche a Castelguglielmo, dove le elementari e medie Vittorino da Feltre terranno i battenti serrati fino al 24 marzo per ordinanza sindacale dopo il riscontro di due casi tra i bambini delle elementari, un caso alle medie e uno tra gli operatori del doposcuola. La diffusione della variante inglese sta portando non pochi problemi nelle scuole e nelle famiglie dell'Alto Polesine. Sulla provincia, inoltre, incombe il rischio di dover passare alla didattica a distanza per tutti gli studenti dalla seconda media in su per via del tasso di contagi che non deve toccare quota 250 su 100mila abitanti. Attualmente il tasso è di 212 per il distretto sanitario di Rovigo che comprende Alto e Medio Polesine, area in cui la possibilità si presenta come più imminente, mentre per il distretto di Adria il tasso di 194 allontana per il momento il problema.

