Bergamin rilancia e tenta il rimpasto: «Avanti col dialogo, non voglio mollare»

CRISI A PALAZZO NODARIROVIGO «Non mollo mai, non l'ho mai fatto e sto benissimo». Il sindaco Massimo Bergamin scioglie il silenzio stampa e torna a parlare, spiegando di non avere alcuna intenzione di lasciare il suo incarico e di voler mantenere saldamente in mano il timone del Comune di Rovigo. Oggi comincerà le consultazioni con i gruppi consiliari, una serie di colloqui di mezz'ora ciascuno con cui punta a ricucire la maggioranza, magari mettendone insieme una nuova, nonostante i segnali di approvazione che arrivano da Lega e Obiettivo...