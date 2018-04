Bergamin: «La giunta non si tocca»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PALAZZO NODARIROVIGO «Nessun assessore è in discussione». A ribadirlo è il sindaco Massimo Bergamin che nel consiglio comunale odierno potrà testare la forza della maggioranza, perché si ritrova al centro del fuoco incrociato di Forza Italia e degli impegni amministrativi. Tra i debiti fuori bilancio e la risoluzione della vicenda del polo natatorio, argomento che non verrà trattato oggi, Bergamin ha bisogno della totale fiducia della maggioranza. Fiducia che sembra mancare a meno che non decida di inserire due assessori forzisti. La...