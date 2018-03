Bergamin: «In quell'azienda c'erano troppi dipendenti»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL SINDACOROVIGO «I licenziamenti? Tutta colpa dei sindacati». Secondo infatti il sindaco Massimo Bergamin il passaggio di Onoranze funebri da Asm Spa al privato non è stato gestito in modo corretto dalle organizzazioni sindacali. «In un incontro con loro - spiega il sindaco - avevo proposto l'inserimento di una clausola di salvaguardia degli assetti occupazionali per tre anni. Proposta rifiutata dal sindacato, che ha avanzato la richiesta della garanzia del posto di lavoro per 10 anni, cosa che nessuna impresa privata avrebbe mai...