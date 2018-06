Bergamin: «Duò guiderà la trasformazione societaria»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

GLI SCENARIROVIGO Alessandro Duò non sarà più l'amministratore unico di Asm spa. Tuttavia, il passaggio alla nuova governance con un consiglio di amministrazione composto da tre membri non è un passaggio che viene imposto, ma che lui stesso ha caldeggiato. E se anche ha avuto in qualche momento l'idea di mollare tutto, è il sindaco del Comune Massimo Bergamin, ovvero chi rappresenta il socio unico della multiutility, a rimetterlo in sella: «Sarà Duò, che gode della mia fiducia, a scegliere insieme a me le persone che lo dovranno...