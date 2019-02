Benzina sulla moglie: «Ti dò fuoco»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CASTELMASSA Litiga con la moglie, la cosparge di liquido infiammabile e, con un accendino stretto nel pugno, minaccia di darle fuoco. Se la lite, scoppiata per motivi banali tra una coppia di giovani marocchini residenti a Castelmassa, non è sfociata in tragedia il merito è del fratello del responsabile; è stato lui, che, con prontezza, ha bloccato la mano che stava per trasformare una ragazza di appena 19 anni in una torcia umana. Adesso il 26enne straniero è in carcere a Rovigo, in manette per tentato omicidio: i carabinieri di...