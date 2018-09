Benetti, crociata contro l'arrivo del circo Orfei

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA PROTESTAROVIGO No alle tigri in città. Non le zanzare tigre, presenza costante e difficile da debellare, come dimostrano gli scarsi effetti delle recenti disinfestazioni sul loro numero, ma proprio i grossi felini predatori. Il consigliere comunale della Lega Fabio Benetti, infatti, stigmatizza l'arrivo a Rovigo del circo, annunciato dalla presenza di cartelloni pubblicitari con in primo piano l'immagine della testa di una tigre.TENDE IN CITTÀ«A Rovigo fino a 24 settembre sono previsti spettacoli circensi con esibizioni di animali....