«Bene Gaffeo, ma il Pd deve recuperare tremila voti persi»

POLITICAROVIGO I festeggiamenti sono conclusi, ma ora non sediamoci sugli allori. Questo il senso della lettera di 15 giovani democratici al proprio partito e ai sindaci di centrosinistra riconfermati alla guida dei Comuni polesani. «Da parte nostra, è assolutamente doveroso complimentarsi con Edoardo Gaffeo per aver riportato, con la sua squadra e grazie alla determinante apertura alle realtà civiche, la città di Rovigo al centrosinistra. La vera sfida inizia ora». Il Pd ha vinto nel capoluogo, ma in Polesine, alle Europee, si ritrova...