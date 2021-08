Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SINDACATIROVIGO I medici sono oberati di lavoro, con grandi carichi di straordinari, e all'orizzonte ci sono le sospensioni appena partite per chi non è vaccinato.«La situazione degli organici medici e dei dirigenti sanitari dell'Ulss di Rovigo impone una seria riflessione sulla reale capacità di quest'ultima di far fronte alla situazione sanitaria del territorio - sostiene Davide Benazzo, della Fp Cgil - dati alla mano, nel 2020 ogni...