Bellombra rimette a nuovo il parco

ADRIA Al via i lavori al parco giochi di Bellombra. «Sono partiti - spiega l'assessore ai lavori pubblici Marco Terrentin- nell'area cortiliva delle ex scuole elementari di Bellombra per rinnovare il parco giochi esistente. L'operazione di fornitura e posa in opera di una funivia, con rampa di partenza di 20 metri, e di una capanna con pedana e fune, sono in fase di realizzazione a cura della ditta Stebo Ambiente di Gargazzone (Bolzano)». «L'area allestita per il gioco libero all'aperto, rappresenta una opportunità di aggregazione per le...