Beffano l'allarme e fanno razzia di monetine al liceo Paleocapa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LADRI IN AZIONEROVIGO A scuola sì, ma per rubare. Nella notte tra venerdì e ieri i ladri hanno preso di mira il liceo scientifico Paleocapa di via De Gasperi per arraffare le monetine racchiuse nei distributori automatici di cibi e bevande. L'edificio è dotato di allarme, ma chi ha colpito evidentemente lo conosceva bene visto che ha forzato l'unica porta che ne è sprovvista, quella sul retro.BEFFATO L'ALLARMEUna volta scassinato l'uscio, i ladri hanno agito indisturbati aprendo con la forza quattro distributori automatici. L'obiettivo...