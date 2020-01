IL FENOMENO

ROVIGO In Italia, come in molti altri Paesi industrializzati, la tubercolosi è relativamente rara. L'incidenza negli ultimi anni - spiega il Ministero della Sanità nella relazione sulle misure di prevenzione e controllo della tubercolosi - è stata inferiore a 10 casi di malattia ogni 100 mila abitanti, mentre prevalgono le infezioni latenti, pari al 12% secondo stime dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. La malattia è trasmessa prevalentemente per via aerea attraverso le goccioline emesse con la tosse e solo chi ha la tubercolosi polmonare attiva può trasmettere il micobatterio: il malato che segue scrupolosamente la terapia antibiotica, e non tossice più, non è contagioso.

LUOGHI CHIUSI A RISCHIO

Le condizioni più favorevoli alla trasmissione sono costituite dai luoghi chiusi, condivisi dalla persona malata e dai suoi conviventi, per un tempo abbastanza prolungato. I componenti della famiglia che vivono nella stessa abitazione sono quindi classificati come contatti stretti, così come studenti e Insegnanti di una stessa classe o coloro che condividono lo stesso ufficio al lavoro. Tuttavia la probabilità di acquisire l'infezione dipende da diversi altri fattori, e anche dalle caratteristiche individuali delle persone esposte.

TEST MANTOUX

Il test di Mantoux, attraverso una piccola puntura sull'avambraccio, dopo circa 8 settimane dall'eventuale contagio permette di valutare se il batterio è entrato nell'organismo, e la stessa verifica si può fare con un particolare test del sangue. Se uno o entrambi i test risultano positivi, allora si cercano i micobatteri della tubercolosi con una radiografica del torace e l'analisi dell'espettorato. La terapia si basa sulla somministrazione contemporanea per via orale di 3-4 tipi di farmaci diversi e oltre a ottenere la guarigione della persona malata ha l'obiettivo di rendere il paziente non più contagioso nel giro di alcuni giorni.

N.Ast.

