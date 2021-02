BASSO POLESINE

ADRIA Ritorno lento alla normalità per le scuole superiori della comunità del Groto, chiuse da prima di Natale. La didattica integrata a distanza da ieri è stata ridotta e le lezioni sono tornate in presenza. Negli istituti superiori il 50% degli studenti è rientrato in classe.

«Al momento - commenta Silvia Polato, dirigente scolastica del liceo Bocchi-Galilei - negli istituti di mia competenza non sono stati segnalati problemi di alcun tipo. In questo primo giorno di riapertura al 50 per cento ha visitato a turno le vari sedi scolastiche: le ex magistrali Badini, la sede dell' indirizzo scientifico di viale Maddalena e la sede liceo classico di via Dante. Eravamo peraltro già preparati da tempo. L'organizzazione è rimasta sempre quella ed era già stata sperimentata con successo in passato. Da questo punto di vista sia per le lezioni che per quanto riguarda la turnazione dei docenti, non c'è stato alcun problema».

Il problema vero riguarderebbe altro, secondo Polato. «Mi chiedo - puntualizza - si nei trasporti sia stata rispettata la percentuale del 50%».

ASSEMBRAMENTI IN STRADA

Polato si pone dei dubbi sul sistema del trasporto pubblico, dal momento che quest'ultimo nei mesi scorsi era finito sotto accusa per la difficoltà di mantenere il giusto distanziamento fra le persone all'interno dei mezzi. «Parlavo con dei miei collaboratori scolastici - precisa la dirigente del Bocchi - Galilei - che hanno assistito dalle finestre all'arrivo dei nostri studenti a scuola. Non è sembrato loro che i ragazzi rispettassero più di tanto il distanziamento sociale, mentre si accingevano a entrare nell'istituto. Il vero problema non è tanto il far rispettare le regole che siamo chiamati tutti a osservare nelle classi, nelle aule questo avviene, quanto fuori dalle aule scolastiche. Poi dico altro: i ragazzi hanno bisogno di frequentare la scuola e di assistere alle lezioni in presenza per la loro crescita umana e sociale e per il loro apprendimento. La didattica a distanza va bene, ma fino a un certo punto».

Non è stato possibile raccogliere il punto di vista della dirigente scolastica dell'istituto alberghiero Cipriani, Lorenza Fogagnolo, impegnata fino a tarda serata in un corso di aggiornamento online, secondo quanto riferito dal personale scolastico dell'istituto di via Moro. Al Cipriani i laboratori hanno continuato a funzionare comunque in presenza durante questi mesi.

IL PROBLEMA

Ancora da sciogliere, o meglio da registrare, il nodo dei trasporti scolastici, dove si sono verificati alcuni inevitabili problemi legati ad alcune corse. «Quando sono arrivata in auto davanti a scuola - commenta una ragazza che frequenta l'ultimo anno di un istituto scolastico di via Moro - ho visto del personale di Actv che effettuava diversi controlli sulle corriere. Alcuni mezzi erano pieni e c'erano anche persone in piedi. Gli altri mezzi, principalmente quelli cosiddetti aggiuntivi privati, erano invece vuoti».

Guido Fraccon

