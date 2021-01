BASSO POLESINE

ADRIA Le scuole adriesi si preparano in vista della riapertura a gennaio. Dal 7 gennaio un quarto degli studenti delle scuole superiori italiane continuerà la didattica a distanza, mentre il 75 per cento della popolazione scolastica seguirà le lezioni in presenza. Da questo mese, dunque, nelle aule scolastiche (il condizionale è d'obbligo) si dovrebbe assistere a un rientro graduale sui banchi, un ritorno in sicurezza.

«Noi - spiega Lorenza Fogagnolo, dirigente dell'istituto Cipriani - le nostre ipotesi per un rientro graduale a scuola le abbiamo già formulate. il nostro progetto è pronto. Ho sentito altri dirigenti scolastici, altri colleghi, e siamo tutti sulla stessa linea».

IL NODO DEI PULLMAN

Il nocciolo della questione, secondo Fogagnolo, è tutto legato alla risoluzione del problema trasporti, che ora sembra definito. Le scuole, inoltre, avevano attesa un eventuale nuovo protocollo nazionale per il rientro in classe con novità sui trasporti, sulla gestione del tracciamento e dei tamponi per lo screening. Per i trasporti, infatti, sono stati i tavoli regionali, coordinati dai prefetti, a decidere le modalità a livello locale.

«Al tavolo - prosegue la dirigente della più importante comunità scolastica adriese come numero di alunni, con presenze dal Padovano, dal Veneziano e dal Ferrarese - si prendono in considerazione le esigenze dei dirigenti scolastici. Considerando che per forza di cose i nostri laboratori dovranno funzionare in presenza, vorrà dire che per le altre materie, una classe non verrà a scuola una o due volte alla settimana. Non ci saranno però spezzettamenti. Le entrate scaglionate sono un problema, non ci sono soluzioni e sono molto difficili, improbabili da attuare, una cosa deleteria per il nostro istituto».

Siete stati il primo istituto superiore a livello provinciale dove sono stati riscontrati casi di Covid 19. Com'è ora la situazione? «La situazione si è normalizzata».

NO AGLI ORARI SFALSATI

«Faremo il contrario di quello che avevamo fatto fino a poco tempo fa - sottolinea Silvia Polato, dirigente del liceo Bocchi-Galilei - il nostro piano per il rientro a scuola era pronto, anche se noi presidi siamo sempre gli ultimi a essere messi a conoscenza delle decisioni. Non se ne parla, comunque, di orari alternati o di spezzettare le classi. Una classe a turno farà lezione da casa una o due volte alla settimana».

DIDATTICA ONLINE

Come è andata finora con la didattica a distanza? «Bene, anche se nelle scorse settimane abbiamo avuto un problema con il riscaldamento e con le connessioni. Ho permesso ad alcuni insegnanti di fare lezione da casa, nonostante avessero dovuto essere presenti sul luogo dei lavoro dal momento che al Galilei la connessione non era stabile, nonostante la rete fosse stata tutta cablata e potenziata da poco, e un problema legato al freddo, per un malfunzionamento dell'impianto di riscaldamento. Abbiamo cosi evitato e ridotto i rischi di contagi».

All'appello mancano il Polo tecnico con il dirigente scolastico Armando Tivelli che per sua scelta ha interrotto i rapporti con la stampa da anni.

Guido Fraccon

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA