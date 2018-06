Bartelle: «Per Mardimago serve una bretella che sposti il traffico»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VIABILITÀROVIGO Sul caso della viabilità di Mardimago interviene anche la consigliere regionale 5 Stelle, Patrizia Bartelle. «Serve una bretella per il problema del traffico Rovigo-Mardimago-Villadose. L'interdizione parziale del traffico a San Martino di Venezze è una risposta significativa, ma non risolutiva, per il notevole traffico di autoveicoli e mezzi commerciali che transitano tra Rovigo, San Martino e Villadose. Una viabilità, quella del transito non solo di mezzi pesanti, che si è intensificata in seguito allo sviluppo delle...