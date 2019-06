Bartelle accusa: «Si fondono le case di riposo di nascosto»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SERVIZIROVIGO Quattro case di riposo, un solo direttore: Mauro Badiale. E a Venezia, tra i banchi del consiglio regionale, scoppia la polemica. A innescarla è la consigliere polesana Patrizia Bartelle, esponente di Italia in Comune, che coglie l'occasione della recente nomina di Badiale a direttore dell'Ipab di Papozze, oltre a quelle di Adria, Cavarzere e Merlara, per ventilare l'ipotesi di un processo in corso per accorpare le Ipab polesane senza che i Comuni abbiano voce in capitolo. Sul nuovo incarico del direttore Badiale, infatti,...