ROVIGO Arrivano le barriere antisuono lungo l'A13. L'installazione avverrà nei prossimi mesi nei comuni polesani di Occhiobello, Fiesso Umbertiano, Villamarzana e Rovigo, oltre a quelli padovani di Vescovana, Stanghella, Solesino, Monselice e Pozzonovo. L'intervento è stato comunicato nei giorni scorsi dal ministero delle Infrastrutture e Trasporti, spiegando che il piano di contenimento e abbattimento del rumore, nel rispetto delle leggi per l'abbattimento dell'inquinamento acustico, è stato approvato dalle rispettive amministrazioni comunali, Terna, ministero dell'Ambiente e Regione. La dimensione delle opere di risanamento acustico riportate nel Piano di contenimento è frutto di uno studio preliminare effettuato per Autostrade per l'Italia, finalizzato esclusivamente alla definizione delle priorità di intervento, alla pianificazione delle opere e alla definizione del piano finanziario di Autostrade per l'Italia: nella fase di attuazione, da completarsi in 15 anni, si stanno sviluppando le progettazioni di dettaglio, che potranno anche determinare soluzioni diverse in base alle esigenze dei luoghi da tutelare.

