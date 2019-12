Barricati in casa con i ladri alla porta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

EMERGENZA FURTIROVIGO Un'ondata paurosa e inarrestabile di furti nelle abitazioni, con razzie messe a segno o tentate da un capo all'altro del Polesine, da Porto Viro a Rovigo, da Occhiobello a Ceregnano, passando per Polesella. I topi d'appartamento in questi giorni appaiono scatenati e spudorati, entrando anche in case con persone all'interno o avendo la sfrontatezza di non fuggire quando qualcuno rientra e trasformando così il furto in rapina, come è successo venerdì pomeriggio a Lama di Ceregnano, vittima una signora anziana. La donna,...