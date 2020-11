LA PROTESTA

LENDINARA Lendinara non morirà un Dpcm alla volta è il motto scandito sullo striscione della protesta che ha richiamato in piazza le titolari di diversi bar del centro per manifestare contro il provvedimento governativo che impone la serrata alle 18 ai locali. Con loro anche le titolari di alcune attività come centri estetici, saloni di acconciature e agenzie di viaggio che, pur non essendo direttamente interessate dall'ultimo decreto, hanno patito anch'esse le conseguenze dell'emergenza. Affiancate da clienti e simpatizzanti, le bariste hanno contestato la chiusura sottolineando come negli scorsi mesi si siano adeguate a ogni prescrizione per garantire la sicurezza. La chiusura alle 18, dicono, sta già mostrando in modo netto ricadute negative sugli incassi.

LA CONTESTAZIONE

«Abbiamo passato mesi difficilissimi, poi ci hanno fatto riaprire con delle regole che tutti noi commercianti abbiamo rispettato ha detto Anna Szulc, promotrice dell'iniziativa . Siamo altamente penalizzati e non è affatto giusto. Seppur pochi ma buoni stasera in piazza, vogliamo far sentire la nostra voce».

IL BASTIAN CONTRARIO

Non sono mancate divagazioni di stampo negazionista, con gli interventi di Moreno Ferrari che ha negato l'esistenza di un'emergenza sanitaria sostenendo persino che i numeri dei malati in terapia intensiva siano un bluff, cosa purtroppo smentita dai fatti, ma per lo più la manifestazione ha mantenuto comunque l'obiettivo di far sentire il disagio delle categorie economiche maggiormente penalizzate. I manifestanti hanno incassato la solidarietà dell'assessore al Commercio Franco Fioravanti, del consigliere comunale di minoranza Denis Sambinello e del sindaco Luigi Viaro. Il primo cittadino, ricordando il contributo economico stanziato dall'ente locale per ogni attività costretta alla chiusura, ha invitato la comunità a fare quadrato attorno ai suoi esercenti. «Cerchiamo di comprare, consumare nelle attività locali è l'invito che il sindaco fa ai lendinaresi . Sosteniamo le realtà che fanno vivere la città».

Ilaria Bellucco

