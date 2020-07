TURISMO

ROVIGO Con La Via dell'archeologia si chiude il ciclo di tappe riservato ad amministratori e potenziali investitori nel nuovo filone turistico che Provincia e Assonautica stanno promuovendo sul territorio.

Questa è stata la terza sperimentazione del progetto di turismo lento che mira a promuovere la navigazione interna lungo il Canalbianco e la mobilità lungo le ciclabili polesane, e ha vissuto il suo ultimo appuntamento sabato scorso con protagonista il ramo orientale del cosiddetto fiume di mezzo. Il progetto è stato ribattezzato non a caso Dalla A alla Z, con il chiaro intento di richiamare già nel nome Adria e Zelo, ovvero le due estremità navigabili del Canalbianco.

IL GIRO

Intenso il programma di giornata che ha visto il ritrovo dei partecipanti al museo dei Grandi fiumi di Rovigo da dove il gruppo è partito in bicicletta direzione porticciolo attracco all'Interporto di Rovigo: di qui, a bordo della barca La Rossoblù, si è navigato fino all'attracco di Adria, all'ostello Amolara, per una sosta che è coincisa con la visita al Septem Mària Museum e con il pranzo consumato nel giardino esterno. Vari i protagonisti di questo viaggio via acqua e due ruote, come l'esponente Dem e vicepresidente dell'Accademia dei Concordi Diego Crivellari, il vicesindaco di Rovigo Roberto Tovo e il sindaco di Ceregnano nonché presidente della Provincia, Ivan Dall'Ara. Successivamente si è rientrati verso Rovigo con una tappa intermedia a Lama Polesine al El Baracchin per un altro giro di bici, da Gavello lungo la ciclovia di San Beda tra barchesse e mura dell'antico monastero dei frati. A quest'evento, che seguiva La via delle acque (da Fratta Polesine a Bagnolo Po-Canda-Trecenta) e Tra ville e castelli (da Bosaro a Pincara, a Frassinelle), andate in scena rispettivamente sabato 20 e sabato 27 giugno, erano presenti i Comuni di Rovigo, Adria, Pontecchio, Gavello, la consigliere Laura Foralosso in rappresentanza della Fondazione Cariparo; a bordo anche l'ex direttore del museo dei Grandi fiumi Raffaele Peretto, oltre a una delegazione della Fiab di Rovigo.

FASE OPERATIVA

Conclusa questa prima fase di prova riservata, si è finalmente pronti a entrare in quella operativa, allargando dunque l'offerta mista nave-bicicletta anche a turisti, locali e non. L'obiettivo, davvero ambizioso, è quello di lanciare il turismo sostenibile e quindi anche l'economia locale offendo un tipo di visitazione, cosiddetta di prossimità, in linea con le regole imposte dalla recente emergenza Covid-19: il visitatore, a bordo della barca, può apprezzare fino in fondo scorci di paesaggio che difficilmente, anzi quasi mai, si riescono a godere appieno percorrendo le strade o i tratti ciclabili che costeggiano il Canalbianco.

