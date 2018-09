Barbujani ospite alla festa del Carroccio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ADRIA Massimo Barbujani veste i panni di Enrico IV e si reca a Canossa, alla festa organizzata in piazza Cavour dal locale sezione della Lega. Sembra già tramontata, dopo la sconfitta elettorale, l'esperienza politica dell'ex primo cittadino con il centrosinistra, in particolare con il PD, a supporto della candidatura civica di suo cugino Lamberto Cavallari. Barbujani, che non ha ancora metabolizzato del tutto il risultato delle urne, accompagnato dalla moglie Manuela Patrizia Melato, si è concesso ai flash accanto a quanti fino a qualche...