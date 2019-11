Barbin: «È stata riaperta la porta che s'era chiusa»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CONFINDUSTRIAROVIGO Ad accompagnare gli amministratori polesani, in rappresentanza della Confindustria di Venezia e Rovigo, il vicedirettore e direttore territoriale di Rovigo Massimo Barbin. E' stata proprio Confindustria, infatti, a promuovere l'idea ed a presentare, il 24 gennaio scorso, il piano industriale dell'Area Metropolitana di Venezia e Rovigo, nel quale si sottolinea come «l'istituzione di una Zes in Veneto, limitatamente alle sole aree libere che oggi non producono alcun reddito, pari a 385 ettari, suddivisi in 215 ettari a...