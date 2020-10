ADRIA

I primi riscontri positivi alla scuola media Marino Marin dell'istituto Comprensivo Adria Uno non preoccupano più di tanto i vertici di palazzo Tassoni. Lo stesso dicasi di una positività di una tredicenne della scuola secondaria di primo grado Antonio Buzzolla dell'istituto comprensivo Adria Due.

«Al momento - sottolinea il primo cittadino Omar Barbierato - la situazione è sotto controllo. Ho sentito ieri la dirigente del Comprensivo Adria Uno, Maria Chiara Olimpia Schiavone, da cui la Marino Marin dipende, e stanno osservando tutti i protocolli previsti. Mi auguro che il possibile clamore mediatico che stanno suscitando queste positività si spenga presto e tutto ritorni nella normalità come è accaduto per l'istituto alberghiero Cipriani. Anche in quel caso, considerando la densità della popolazione scolastica in quella struttura e i tamponi fatti, sono emerse soli pochissimi casi. I positivi si contavano sulle dita di una mano. Auspico che accada questo per la media Marin. Attendiamo comunque i prossimi riscontri e gli esiti dei tamponi».

I PROTOCOLLI

Di una cosa è convint

o Barbierato. «Da insegnante, conosco come i miei colleghi e i presidi operano. Il mondo della scuola, in generale, applica scrupolosamente le norme in qualsiasi ambito, tanto più in situazioni di emergenza sanitaria. Penso che il vero pericolo di contagiarsi sia più fuori dalle aule scolastiche che dentro la scuola».

Una classe terza della media Buzzolla ieri mattina è rimasta a casa: e stata riscontrata una positività. «Ho avuto anch'io la comunicazione, ma devo ancora parlare con la dirigente scolastica di Adria Due. Lo farò quanto prima». Bocche cucite invece all'istituto comprensivo Adria Due, dove nel pomeriggio sono emerse altre due positività. «Nessuna dichiarazione in merito», risponde la dirigente Arianna Vianello.

Guido Fraccon

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA