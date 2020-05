ADRIA

«Alcuni emendamenti della minoranza non erano possibili». Parole del sindaco Omar Barbierato. «I 250 euro del fondo pari opportunità sono stati respinti per l'importanza di diffondere la cultura di genere tra le giovani generazioni. L'importo poi non incideva sulla notevole quantità di risorse messe a disposizione per gli interventi contro il Covid». Lo stesso dicasi per quanto riguarda il materiale di consumo degli uffici. «Sono spese per la gestione dell'attività amministrativa come quella riguardante il carburante per i mezzi di servizio. Questa ultima voce era già stata in parte inserita tra i tagli. I due punti riguardanti le prestazioni professionali inoltre sono stati bocciati per consentire la progettazione per l'avvio del bando dei lavori di oltre un milione di euro in piscina. Altra progettazione riguarda la riduzione dei costi dell'illuminazione pubblica. Adria rispetto ad altre realtà regionali spende il doppio. La progettazione per la chiesetta e la realizzazione di alcuni lavori strutturali nel cimitero, tra cui le mura di cinta, sono opere che non possono più attendere».

I TAGLI ESEGUITI

Nel computo del sindaco due voci già tagliate per i lavori urgenti al tetto della piscina, i 10 mila euro proposti come taglio al fondo rischi spese legali. «Non potevano essere tagliati nè tecnicamente e nè contabilmente e i 2 mila euro per la manutenzione dei parcometri dal momento che servono per la manutenzione. Il disservizio ha già calcato le cronache locali. Anche i mille euro per le spese di manutenzione ascensori non si possono diminuire per una questione di sicurezza al pari del contributo al Maad, di 5 mila euro. Sono soldi destinati e vincolati a progetti cofinanziati da altri partner. Lo stesso dicasi dei 45 mila euro per i servizi del verde pubblico. Si sarebbe messa in secondo piano la sicurezza dei cittadini».

G. Fra.

© RIPRODUZIONE RISERVATA