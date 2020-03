IL CONTAGIO

ADRIA «Nessun focolaio in Polesine, il caso dell'adriese positivo al tampone, è riconducibile al focolaio di Vò». Lo ha ribadito il sindaco di Adria, Omar Barbierato: «Abbiamo appreso che anche in Polesine abbiamo il primo caso di positività al coronavirus - ha detto - e si tratta di un nostro concittadino che per motivi di lavoro era entrato in contatto con una persona di Vò e che dopo essersi sottoposto al tampone, è risultato positivo. La persona si trova attualmente ricoverata a Rovigo, nel reparto Malattie infettive. In collaborazione con l'Ulss 5 sono state già adottate tutte le misure precauzionali del caso, mettendo in quarantena la famiglia e ricostruendo le relazioni e i contatti che l'adriese ha avuto in questi giorni».

NESSUNA LIMITAZIONE

Questa notizia non deve intimorire la comunità del Groto, secondo il primo cittadino. «Nessuna misura restrittiva - spiega - è in questo momento necessaria, trattandosi di un caso isolato. Per noi adriesi cambierà nulla, se non la necessità di mantenere invariate le normali misure di contenimento. Faccio un appello al senso civico e alla responsabilità di ogni adriese nel contribuire a tranquillizzare senza allarmismi. Continuiamo ad applicare le buone pratiche di igiene».

Il primo cittadino aggiunge che «è confermato che sono già state individuate tutte le persone con le quali l'adriese è stato in contatto, dopo l'incontro di lavoro con la persona del focolaio di Vò , e applicate le relative misure di sicurezza».

LA MESSA SUI SOCIAL

In tempi di chiese chiuse, causa coronavirus, qualche sacerdote, per non far mancare il sostegno spirituale alla sua comunità pastorale, usa il suo profilo Facebook per celebrare messa. Da diverse sere don Fabio Finotello, parroco di San Vigilio e Valliera, celebra a porte chiuse l'Eucarestia e posta le immagini in video live sul suo profilo. «È possibile - spiega - unirsi nella preghiera e nella comunione spirituale. È possibile unirsi spiritualmente alla santa messa da casa rimanendo in preghiera, in qualunque modo, mentre viene innalzato il sacrificio del signore Gesù, corpo dato e sangue versato sulla Croce per la salvezza del mondo».

La chiesa di San Vigilio è aperta per la preghiera personale, senza celebrazioni comunitarie, dalle 17 alle 19. L'iniziativa è stata accolta favorevolmente dai fedeli che hanno ringraziato il sacerdote per il dono. La prima messa in diretta Facebook era comunque andata in onda nella serata di lunedì.

Guido Fraccon

