Si è aperto il bando regionale per gli aiuti alle imprese messe in crisi dalle misure anti-coronavirus, salutati con soddisfazione dalla Liga veneta che oggi accoglierà il segretario regionale per visitare alcune imprese polesane. È Guglielmo Ferrarese, commissario provinciale della Liga veneta per Salvini premier, a sottolineare l'apertura del bando con cui la Regione mette a disposizione 18 milioni di euro per le aziende e le filiere più colpite dagli effetti delle restrizioni nella seconda ondata della pandemia. L'opportunità è rivolta a chi opera nei settori eventi (congressi, matrimoni, cerimonie e altro), trasporto di persone, sport, intrattenimento, parchi divertimento e tematici (incluse le attività dello spettacolo viaggiante), attività culturali e spettacolo. È possibile presentare domanda di ristoro fino alle 17 del 3 marzo. Oggi la Liga veneta provinciale darà il benvenuto all'onorevole Alberto Stefani, nuovo segretario regionale, che sarà in Polesine per visitare alcune realtà produttive di Bergantino, Porto Tolle e Porto Viro e portare il suo saluto alle sezioni del partito.

I.Bel.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA