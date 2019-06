Bandiera Gialla, musica per aiutare l'ospedale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VOLONTARIATOAnche il ricavato netto di una serata danzante promossa da un'associazione di volontariato può diventare un aiuto concreto in corsia. I 2.600 euro raccolti dalla serata di musica e solidarietà organizzata al dancing Tropical di Lusia dalla onlus rodigina Bandiera gialla, si sono trasformati in materiale medico che l'associazione ha consegneto al reparto di Pediatria dell'ospedale civile. Spiega Davide Sergio Rossi per Bandiera gialla: «Alla presenza delle autorità mediche e ospedaliere abbiamo consegnato il materiale medico al...