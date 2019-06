Bandiera gialla in campo per aiutare la Lilt nel progetto di acquistare il casco salva capelli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SOLIDARIETÀROVIGO La sezione provinciale della Lega italiana per la lotta contro i tumori e Bandiera gialla scendono in piazza domani e domenica con una raccolta fondi per rendere disponibile anche in Polesine l'apparecchiatura Paxman scalp cooler, che previene la caduta dei capelli causata dai farmaci chemioterapici, in particolare nel trattamento dei tumori mammari e della prostata. I volontari delle due associazioni saranno in piazza Vittorio Emanuele (9-12.30 e 16-20), per sensibilizzare i rodigini all'iniziativa e raccogliere donazioni...