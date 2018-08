Bandiera Gialla, il 3 per 1 registra già il tutto esaurito

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MUSICA E SOLIDARIETÀROVIGO Mancano due mesi al primo Three for One di Bandiera gialla e i posti al teatro don Bosco sono già esauriti. L'evento di musica e solidarietà in programma il 20 ottobre alle 21.15 ha già raggiunto quota 379 prenotazioni rispetto ai 374 posti disponibili. Il tutto esaurito non è una novità per l'associazione di volontariato rodigina, che dedicherà il Three for one in ottobre a raccogliere fondi, al netto delle spese, per sostenere le famiglie rodigine in difficoltà. Il tre per uno di musica e beneficenza vedrà...