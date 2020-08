VOLONTARIATO

ROVIGO Non va in ferie la solidarietà: anche se è estate e nonostante l'emergenza coronavirus Bandiera Gialla ha programmato in collaborazione con lo Skating club Rovigo una tre giorni di spettacoli e beneficenza al pattinodromo cittadino, da venerdì 18 settembre a domenica 20. L'iniziativa, considerato il calendario, si chiamerà Festa di fine estate Bandiera gialla Odv e non avrà solo gruppi musicali e momenti di cabaret secondo la tradizione vincente della onlus rodigina in questo tipo di appuntamenti, ma sarà condivisa anche dalle principali realtà sportive di Rovigo che presenteranno le loro attività a pochi giorni dall'inizio dei rispettivi campionati della stagione 2020-21.

AL PATTINODROMO

«Il Pattinodromo delle rose è un bellissimo e accattivante luogo della nostra città, non adeguatamente conosciuto da diversi rodigini: è dotato di tutte le strutture necessarie e merita di diventare un punto di ritrovo per ogni tipo di attività, musicale, culturale, teatrale e per il tempo libero. Per questi motivi abbiamo deciso di organizzarci un grande evento», spiega Davide Sergio Rossi, direttore e responsabile operativo di Bandiera gialla. Ogni giornata si aprirà alle 19.30 con le proposte gastronomiche per degustare piatti gustosi, bevande e gelati e poi alle 21.30 inizieranno gli eventi. La serata di apertura della Festa di fine estate di Bandiera gialla al Pattinodromo Le rose avrà un doppio concerto. I primi a salire sul palco saranno Maurizio Boldrin, Tiziano Franco e Walter Bravi per far ascoltare le più belle canzoni degli anni 60: il batterista Maurizio Boldrin è un'icona padovana della musica beat e non solo, perché vanta nella sua carriera collaborazioni anche con artisti del calibro di Mina e Pino Donaggio; il vocalist e bassista Walter Bravi, oltre che come musicista - è stato collaboratore di Lucio Battisti, Adriano Celentano e Alberto Radius - è noto anche come fotografo; e Tiziano Franco, alla voce e alla chitarra, è un leader carismatico sul palco, spesso applaudito anche dal pubblico polesano come frontman dei Time machine. Nel cambio di palco necessario al secondo gruppo della serata interverrà Massimo Brancalion dei Tanto par ridare, quindi seguirà il concerto dei P-51 airplanes, il gruppo polesano che con i brani di Elvis Presley e del rock'n'roll di fine anni 40 e primi 60 ha fatto ballare il pubblico di festival e locali in tutta Italia e non solo.

SERATE DI BENEFICENZA

ùSabato dalle 21.30 l'intera serata musicale avrà per protagonisti gli O.I. & B. che riproporranno i grandi successi di Zucchero, mentre domenica 20 settembre il palcoscenico sarà tutto per le più importanti realtà sportive rodigine. Il ricavato netto delle serate sarà devoluto alle famiglie di Rovigo e zone limitrofe che vivono in situazioni di difficoltà.

Nicola Astolfi

