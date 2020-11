VOLONTARIATO

ROVIGO È un gesto di grandissima generosità, e allo stesso tempo un'attestazione del prezioso lavoro dell'associazione Bandiera gialla verso chi ha più bisogno, la donazione di quasi 180 quintali di patate che nei prossimi tre mesi arriveranno sulle tavole di famiglie polesane in difficoltà. L'organizzazione di volontariato che ha base al parcheggio multipiano, opera in rete con 77 associazioni del territorio, collegate per sostenere oltre 650 famiglie.

Stavolta la solidarietà nasce dalla sensibilità della ditta Orto-aglio di Roberto Guaraldo, a Lusia, sommata a quella del produttore, l'azienda agricola Il Bosco di Valerio Candiani a Bosaro. Con Bandiera gialla hanno concluso un contratto di solidarietà, decidendo di donare all'organizzazione di volontariato un consistente quantitativo di patate ancora in buono stato di conservazione, ma che rischiavano di essere macerate a causa delle difficoltà di vendita che anche il settore ortofrutticolo sta scontando davanti alla pandemia. Da qui la donazione all'associazione rodigina, che oltre a dedicarsi a progetti di assistenza in Africa, si impegna nel territorio polesano a evitare sprechi di cibo ancora buono per aiutare chi ha bisogno. Dal 2016 questo obiettivo è inquadrato nel progetto Orti di Lusia, che coinvolge il locale mercato ortofrutticolo e gli assessorati ai Servizi sociali dei Comuni di Rovigo e Lusia. Negli anni la rete di recupero delle eccedenze alimentari si è connessa a nuovi soggetti pubblici e privati, aumentando la varietà dei prodotti che arrivano settimanalmente sulle tavole delle famiglie in stato di bisogno, attraverso 77 associazioni attive nella solidarietà a fianco di Bandiera gialla. A fine 2019 questa rete di solidarietà contava complessivamente 4.358 quintali di frutta e verdura recuperati, 198mila forme di pane donate, per un valore superiore a 850mila euro, dando a verdura, frutta, pane e altri alimenti recuperati, una stima indicativa di 1-1,50 euro il chilogrammo.

L'ulteriore dimostrazione di forte senso collettivo nella donazione dalle due aziende di Bosaro e Lusia, fa sentire forte la vicinanza al territorio, che anche in un anno complicato dall'emergenza coronavirus mai è venuta meno, anzi ha moltiplicato gli sforzi, sostenuti dall'assoluta trasparenza dell'operato. Bandiera gialla, inoltre, è affiliata a Solid.A, la rete che le Acli di Padova e Rovigo hanno messo in piedi per lavorare in rete con il progetto Bring the food della fondazione trentina Bruno Kessler, e raccogliere eccedenze di produzione che evitano sprechi alimentari.

