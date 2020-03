SERVIZI GARANTITI

ROVIGO «Agli ultra 65enni e a tutti coloro che non possono muoversi da casa per disabilità o altri problemi di salute è garantita la consegna della spesa a domicilio». Lo ha ricordato ieri il sindaco Edoardo Gaffeo, ringraziando tutte le associazioni della città e i volontari in questi giorni impegnati ad aiutare gli anziani che non possono contare sull'appoggio dei familiari per la spesa e il reperimento dei farmaci. « Stiamo organizzando la rete di aiuto ha spiegato ieri il sindaco -, la macchina dell'amministrazione comunale è attiva e in ogni istante operativa per cercare di mettere insieme le varie forze per riuscire a raggiungere le richieste d'aiuto che ci arrivano da parte di cittadini in difficoltà e di intercettare tutte le situazioni critiche che necessitano di assistenza in questo momento di massima emergenza».

CONSEGNA FARMACI

«Anche la consegna dei farmaci sta procedendo ha fatto sapere il sindaco -, gli operatori e i volontari che raggiungono le abitazioni per le consegne adottano tutte le precauzioni dettate dal decreto per evitare la propagazione dei contagi. La spesa, pertanto, viene lasciata nei pressi dell'abitazione, per ovvie ragioni di sicurezza non c'è contatto tra il volontario e l'utente, secondo quanto prevede il protocollo sanitario».

In questi giorni, si è anche attivata una rete di solidarietà per le persone che si trovano in difficoltà economica e non sono dunque in grado di fare fronte all'acquisto di generi alimentari. Anche infatti alcuni canali assistenziali si sono interrotti per limitare le possibilità di contagio, senza contare il numero di persone in difficoltà economica che prima riuscivano a trovare impiego momentaneo grazie a qualche lavoretto saltuario, ora invece costretti a casa dall'emergenza. Bandiera Gialla e Comune di Rovigo hanno dunque attivato una raccolta fondi per la spesa a domicilio delle famiglie in difficoltà economiche.

RACCOLTA FONDI

«L'iniziativa - spiega l'assessore al Welfare Mirella Zambello - è rivolta alle persone e alle famiglie già seguite dai servizi sociali e dalle associazioni di volontariato. Grazie a un fondo che si sta costituendo con i contributi volontari che molti cittadini desiderano offrire, sarà possibile sostenere concretamente chi si trova a vivere un'emergenza nell'emergenza».

Chi vuole può contribuire con un libero versamento nel conto dell'associazione Bandiera Gialla:Iban: IT46 M030 6909 6061 0000 0160 718, causale: contributo per emergenza Covid 19. «Siamo davvero felici ha detto Davide Rossi, responsabile dell'associazione di vedere come la nostra comunità è solidale. Quando c'è bisogno risponde sempre».

