VOLONTARIATOROVIGO Sta prendendo sempre più forma l'Emporio solidale indiretto di Bandiera Gialla, in collaborazione con il Csv Padova-Rovigo e il Comune.La struttura si trova in via delle industrie 41B. «Abbiamo iniziato a operare dagli inizi del 2021, con la fornitura alle oltre 80 associazioni di Rovigo e provincia, oltre che di frutta e verdura, anche con numerose spese alimentari, alle famiglie in difficoltà - spiega il presidente...