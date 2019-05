Bandi per 9 milioni come sostegno al commercio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ELEZIONIROVIGO Nove milioni di euro per il comparto del commercio in centro e un piano di rilancio per lo sviluppo dell'economia del Polesine sul modello di quello varato dalla Regione per l'area della Bassa Padovana. L'assessore veneto Roberto Marcato, con delega allo Sviluppo economico, non ha lesinato promesse, venerdì sera alla Gran guardia, durante la sua visita in città per sostenere la corsa a sindaco di Monica Gambardella, candidata della coalizione di centrodestra. I nove milioni per i commercio saranno erogati attraverso due bandi...