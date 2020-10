POLIZIA

ROVIGO Un furto di auto sventato con altri furti che, con alta probabilità, sarebbero stati messi a segno e che sono stati a loro volta fatti saltare.

È il bilancio di una nottata di ordinaria follia, a base di inseguimenti folli e di predoni che fuggono a piedi per i campi, seminando dietro di loro una serie di indizi che gli investigatori della polizia cercheranno ora di cucire insieme per arrivare ad individuare le tre persone che sono scappati via nella notte fra il 27 e 28 settembre, dopo essere stati beccati con le mani nel sacco. O, per meglio dire, a cercare di aprire un'auto della quale si volevano impossessare per compiere reati, abbandonando però in un fossato l'auto con la quale si muovevano, risultata poi rubata a Perugia, ripiena di arnesi di scasso di ogni tipo, mazze ferrate, asce, piedi di porco e anche un grosso flessibile.

GIRO DI CONTROLLO

È accaduto durante un consueto giro di controllo da parte di una pattuglia della Squadra volanti in Tassina: passando in via Cime di Lavaredo, ha notato una persona armeggiare vicino a un'auto che, scorta la pantera della polizia, è salita velocemente su una Fort Fiesta nera, partita a tutta velocità. Proprio in quel momento, un residente è uscito di casa, sbracciandosi per attirare l'attenzione dell'agente e gridando che la persona appena fuggita stava cercando di rubargli la macchina. Senza stare a fare troppe domande, la volante è partita all'inseguimento lungo viale Porta Po. Una rincorsa proseguita a lungo perché i fuggitivi, con varie manovre anche azzardate, hanno cercato di seminare la pantera che li tallonava. Ma, a quanto pare, senza conoscere bene le strade che imboccavano, perché, dopo aver percorso viale Porta Adige ed essersi addentrati per le strade di Boara, nella zona del depuratore, sono finiti in una strada senza uscita. È a questo punto che hanno giocato la carta sorpresa, dimostrando di non essere pivellini alle prime armi.

FUGA TRA I CAMPI

I fuggitivi, infatti hanno lanciato volontariamente l'auto in un fossato per poi aprire simultaneamente e repentinamente gli sportelli e continuare a scappare a piedi, approfittando del buio e della vegetazione della zona per rendere impossibile l'inseguimento agli agenti, che comunque li hanno rincorsi per diverse centinaia di metri. Ma l'auto che hanno abbandonato è stata una miniera di elementi investigativi. Visto il kit dello scasso presente, l'auto che stavano tentando di rubare in Tassina sarebbe servita per compiere razzie, probabilmente in abitazioni.

