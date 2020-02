BANCO FARMACEUTICO

ROVIGO Torna la Giornata di raccolta del farmaco organizzata dal Banco farmaceutico, che quest'anno compie 20 anni. Per l'occasione l'iniziativa durerà una settimana, da oggi al 10 febbraio, ma il giorno clou, con la presenza dei volontari all'interno delle farmacie polesane, sarà sabato 8 febbraio. In questi giorni, sarà dunque possibile acquistare uno o più medicinali da banco in una delle oltre 5 mila farmacie che, in tutta Italia, aderiscono all'iniziativa, riconoscibili dalla locandina che contraddistingue la raccolta benefica.

I medicinali donati saranno consegnati agli oltre 1800 enti assistenziali convenzionati con Banco Farmaceutico. Si tratta di realtà che offrono cure e medicine gratuite a chi non può permettersele per ragioni economiche. La Giornata è resa possibile da quasi 24mila volontari che svolgono il turno in farmacia e da oltre 15 mila farmacisti. «E' un'occasione importante ha spiegato ieri l'assessore al Welfare Mirella Zambello, durante la presentazione a palazzo Nodari - Ringrazio i promotori e chi si adopera per realizzare questa azione significativa e utile. Un servizio qualificato per aiutare le persone in difficoltà. È lodevole la fedeltà verso questo impegno, che coinvolge una grande ricchezza di associazioni».

«A Rovigo e provincia - ha spiegato il delegato territoriale Paolo Avezzù - La Giornata si svolgerà sabato in 31 farmacie. I farmaci raccolti aiuteranno, in particolare, 16 enti assistenziali del territorio». Durante l'edizione del 2019 sono state raccolte 2014 confezioni di farmaci (pari a un valore di 14.332 euro) che hanno aiutato 1.815 assistiti da 19 enti. Sono circa cento i volontari impegnati sul campo: l'associazione San Vincenzo De Paoli, Caritas parrocchiali, gruppi ScoutAvis, Comunione e liberazione, Federazione pensionati Cisl, Associazione Athesis, Casa di Abraham e singole persone già impegnate nel Banco alimentare. «Nella scorsa edizione - ha fatto sapere Avezzù - nonostante l'ottimo risultato (421.904 confezioni di farmaci raccolte, pari a un valore di 3.069.595 euro) è stato possibile soddisfare solamente il 40,5% delle richieste degli enti assistenziali. Questo poiché la povertà sanitaria resta un problema preoccupante e di elevate dimensioni. In Italia ci sono infatti 1,8 milioni di famiglie e 5 milioni di individui che vivono in condizioni di povertà assoluta».

«Nel nostro Paese - ha dichiarato Sergio Daniotti, presidente della Fondazione Banco Farmaceutico onlus - c'è ancora tanto lavoro da fare. Nei sette giorni della prossima Giornata di Raccolta del Farmaco sarà dunque possibile dare un importante contributo, aiutando concretamente chi ha bisogno».

