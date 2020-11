ISTRUZIONE

ROVIGO Con l'inserimento del Veneto in zona gialla, in Polesine le misure per le scuole hanno portato ad adottare la didattica a distanza al 100 per cento alle superiori e nei corsi di istruzione serale per gli adulti, mentre resta in presenza per le scuole dell'infanzia, le elementari e le medie, con obbligo di mascherina dai 6 anni in su ed esenzione per patologie o disabilità certificate. Si chiudono, inoltre, le sedi universitarie, ma non si fermano alcune attività per le matricole e i laboratori.

IL VOTO DEGLI STUDENTI

Il passaggio alla Dad, la didattica a distanza, come sta avvenendo nelle scuole superiori? Nei quasi quattro mesi in cui erano rimaste chiuse durante la prima ondata di coronavirus, un sondaggio della Consulta provinciale degli studenti di Rovigo, con oltre 2.341 risposte sul totale di 8.810 allievi delle superiori aveva detto, su una scala di punteggio da 1 a 5, che solo il 4,1% (95 studenti) era completamente d'accordo nel ritenere efficaci le lezioni digitali, all'opposto il 10,3% dava il punteggio più basso (1). Per la maggioranza relativa (41,6%) le lezioni digitali meritavano come voto un 6 (portando la scala di valutazione a 10). L'8,2% degli studenti aveva sempre avuto problemi di connessione e alla fine dello scorso anno scolastico, inoltre, il 5% degli allievi non possedeva ancora tutto il materiale necessario alla didattica a distanza, invece il 77% aveva risposto di avere tutto il necessario già all'inizio dell'emergenza coronavirus.

LA SITUAZIONE

Il quadro com'è cambiato? «È stato fatto un grande sforzo durante l'estate per ammodernare le scuole - spiega Alessandro Casarotti, segretario generale della Uil Scuola provinciale - sono stati fatti investimenti sul distanziamento sociale, per sdoppiare le classi, buttando già muri, con nuovi ingressi e uscite. Però ora con la didattica a distanza non vengono messi a frutto. Sono stati acquistati dispositivi, ma per la didattica in digitale lo sforzo non è stato adeguato».

SOLDI DALLO STATO

Il sindacalista ricorda che «l'ultimo finanziamento ministeriale in ordine di tempo ha concesso a tutte le scuole superiori d'Italia risorse per oltre 3,6 milioni per garantire la connessione e quindi la didattica digitale integrata. Significa una media dai 1.500 ai 2.770 euro per istituto e ne hanno usufruito poche scuole in Polesine, dove ci sono istituti in vantaggio per la disponibilità di dispositivi, altri che hanno il wi-fi ma i computer sono datati, sui dieci anni, così non tengono la potenza del segnale. Capita che ci siano presidi che invitano gli insegnanti a stare a casa per utilizzare i propri mezzi, anche se secondo una circolare ministeriale non si dovrebbe: oppure li invitano a portarsi il pc da casa».

PRECARI SENZA AIUTI

Casarotti aggiunge che «nella dotazione di pc, la situazione è peggiore nelle scuole primarie e sono pochi i dispositivi in comodato d'uso dalle scuole agli studenti che non li hanno, che così utilizzano gli smartphone. E poi, mentre un insegnante di ruolo ha a disposizione la Carta del docente con 500 euro per acquistare hardware e software e per l'aggiornamento professionale, i precari, che in Italia sono duecentomila, si devono arrangiare con i propri soldi».

Nicola Astolfi

