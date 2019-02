Banchina d'alaggio e distributore sono quasi pronti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PORTO TOLLESono in dirittura di arrivo di lavori per la realizzazione di una banchina per alaggio di imbarcazioni ed annesso impianto di distribuzione di benzina agevolata per la pesca nella Sacca degli Scardovari. Si tratta di un intervento costato 450mila euro che è stato realizzato con fondi propri dalla cooperativa Delta Padano, la più anziana delle associazioni di pescatori. «Sono in corso gli ultimi ritocchi all'impianto elettrico, spero entro marzo di poter partire con l'alaggio così da poter dare questo servizio non soltanto al...