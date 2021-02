SCUOLA

ROVIGO Sono complessivamente 4.976 (103 in meno rispetto alle precedenti) le domande di iscrizione alle prime classi delle scuole statali del Polesine. Per l'anno scolastico 2021-22 le procedure di iscrizione, online e da completare nel periodo tra il 4 e il 25 gennaio, hanno concesso 3 giorni in meno, e le restrizioni imposte dall'emergenza pandemica hanno reso più difficili le attività di informazione e orientamento: ostacoli che gli istituti scolastici, già pressati da esigenze organizzative emergenziali per strutturare con la pandemia di coronavirus le attività didattiche e scolastiche, hanno dovuto superare con nuove modalità, per accompagnare i ragazzi a un vero orientamento formativo.

I DATI

Rispetto al dato complessivo in calo secondo i dati aggiornati al 27 gennaio per ordine e grado (1.409 domande di iscrizione alle classi prime elementari, 1.830 alle medie e 1.737 alle prime superiori), la riduzione di iscrizioni rispetto a un anno fa è però solo alle elementari (-85) e medie (-45 iscrizioni), perché alle superiori si registra un aumento (+27 prime iscrizioni) rispetto all'anno scolastico 2020-21. L'Ufficio scolastico regionale, in base ai dati al 25 gennaio, mostra in Polesine rispetto ai dati definitivi del giugno 2020 (relativi all'anno scolastico in corso) che nelle scuole statali le matricole diminuiscono del 7,3% alle elementari, del 3,9% alle medie mentre alle superiori la variazione percentuale è +0,2%. Inoltre, nelle scelte degli studenti di terza media per il prossimo anno scolastico sono ancora preferiti i licei (40,4% delle prime iscrizioni). In termini percentuali, tuttavia, sia i licei sia gli istituti tecnici (37,2% delle prime iscrizioni) perdono quote rispetto alla distribuzione percentuale dell'anno scolastico 2020-2021, quando erano rispettivamente al 42,5 e al 39,5 per cento: infatti, aumenta (+22% con 371 prime iscrizioni) il numero di matricole nei percorsi quinquennali degli istituti professionali. I dati aggiornati al 27 gennaio ricavati dall'Ufficio scolastico provinciale da quelli raccolti complessivamente dal Ministero dell'Istruzione, mostrano comunque numeri positivi anche nelle scuole primarie di alcuni istituti comprensivi nel confronto tra prime iscrizioni agli anni scolastici 2020-21 e 2021-22. Ad esempio, la variazione è positiva nell'istituto comprensivo di Costa-Fratta Polesine (+14 iscrizioni, dopo 22 in meno un anno fa rispetto a quelle per l'anno scolastico 2019-2020). Poi, hanno segni più anche le primarie degli istituti comprensivi Adria 1, Rovigo 2, Stienta, Villadose, Taglio di Po e Loreo.

IN FLESSIONE

Alle primarie degli istituti comprensivi di Castelmassa e di Ariano nel Polesine, invece, si è passati rispettivamente da 110 a 77 prime iscrizioni complessive (sommando le elementari di Ceneselli, Castelmassa, Bergantino, Castelnovo Bariano e Melara), e da 43 a 29 (sommando le primarie di Ariano, Rivà e Corbola). Così, sembra proprio mancare un ricambio generazionale, mentre alle scuole medie di Ariano le prime iscrizioni continuano invece a salire, come a Castelmassa, Castelnovo Bariano e Melara. Le prime iscrizioni sono in crescita anche alle medie di Bergantino, mentre si riducono alle medie di Corbola, Taglio di Po e Porto Tolle e degli istituti comprensivi di Villadose, Badia Polesine, Adria 1 e 2, Lendinara (-24, da 107 a 83), alle Riccoboni (-27) e Casalini (-19) di Rovigo. I numeri così raccolti, tuttavia, potranno subire alcune variazioni tenuto conto delle operazioni ancora in atto da parte delle scuole: soprattutto per le scuole secondarie, dove potrebbero esserci spostamenti di alunni, in considerazione delle norme sulla costituzione delle classi.

Nicola Astolfi

