ROVIGO Uno scambio di informazioni utili su fenomeni che possono essere indicativi della sussistenza di rischi di illegalità e infiltrazioni criminali nell'attività di impresa. Questo l'obiettivo della piattaforma Regional Explorer Rex- sistema innovativo di indagine e intelligence sviluppato da Infocamere e presentato ieri dalla Camera di Commercio di Venezia Rovigo ai vertici delle Forze dell'Ordine dei due territori di competenza per illustrarne funzionalità e potenzialità. Lo strumento consente di incrociare le banche dati delle Camere di Commercio, arrivando al Registro delle imprese dell'Unione, che l'ente camerale mette a disposizione gratuitamente delle Forze dell'Ordine dei territori di Venezia e Rovigo per prevenire e individuare fenomeni di usura, estorsione e commistioni con organizzazioni mafiose.

Tra le Forze dell'Ordine collegate ieri alla presentazione online insieme ai dirigenti camerali e al presidente Massimo Zanon, anche Prefetture, Questure, Comandi provinciali dell'Arma e della Guardia di Finanza di Venezia e Rovigo. «Collaborare con le Forze dell'Ordine mettendo a disposizione il nostro patrimonio di dati significa favorire la cultura della legalità e trasparenza e prevenire attività delittuose a tutela di tutti gli imprenditori onesti del nostro territorio commenta Massimo Zanon, presidente Cciaa di Venezia Rovigo In un momento di crisi economica come quella del Covid-19, bisogna vigilare su fenomeni malavitosi come estorsioni o usura a danno delle imprese in difficoltà e prevenire operazioni illecite e truffe che vadano a minacciare un tessuto sociale e imprenditoriale già fortemente provato. Nella prima fase di lockdown, la Camera di Commercio attraverso Suap e Registro Imprese è stata di supporto alle Prefetture per fare ordine nella gestione dei codici Ateco. Una sinergia che l'ente porta avanti da anni con tutte le Forze dell'Ordine provinciali e che grazie alla piattaforma Rex ci auguriamo diventi sempre più strategica e efficiente a beneficio della legalità». Nel corso degli anni, la Camera ha autorizzato gli Enti di controllo richiedenti, all'accesso gratuito alle banche dati camerali per la consultazione dei dati relativi alle relazioni complesse esistenti tra imprese e/o persone fisiche titolari di cariche o partecipazioni, attingendo le stesse dall'archivio informativo del Registro delle Imprese, per le finalità istituzionali proprie degli enti medesimi. Grazie a Rex questa collaborazione permetterà di affinare le tecniche di indagine e monitorare il territorio.

