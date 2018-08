CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

BANCARELLE E PIAZZOLEROVIGO Addio Cofipo, a gestire la Fiera d'Ottobre di Rovigo ci penserà qualcun altro. Il Comune di Rovigo pensa già al successore, per ovvi motivi di tempo, e la manifestazione d'interesse emessa da Palazzo Nodari prevede un contratto biennale da 154 mila euro circa. Dopo anni di gestione la Cofipo (Consorzio Fieristi Polesani) sembra non dovrà gestire la fiera di Rovigo, l'evento per eccellenza del capoluogo polesano. È l'evento più desiderato dell'anno, i visitatori ne rimangono estasiati per le centinaia di...