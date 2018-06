Bancarelle e fiere, arrivano i body-guard

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PALAZZO NODARIROVIGO Si rimette in moto la macchina organizzativa della Fiera d'Ottobre, con diverse novità in vista. Tra queste sicuramente ci sarà un nuovo percorso e la presenza di almeno una quindicina di addetti alla vigilanza per rispondere alle prescrizioni della famosa circolare Gabrielli che disciplina gli appuntamenti di ordine pubblico dopo i fatti di Torino dell'anno scorso. Le maggiori spese, giocoforza, influiranno sul canone a carico degli ambulanti che è già stato fissato a 270 euro per bancarella, nel quale è già...