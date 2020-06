CENTRO STORICO

ROVIGO Più che al mercato del martedì, sembrava d'essere alla fiera d'ottobre. Diverse centinaia di persone ieri mattina hanno preso d'assalto il Corso per partecipare al mercato, da due settimane tornato in centro. In molti sono arrivati da fuori provincia per fare acquisti tra le bancarelle, affollando le strade e le piazze. Anche se l'uso della mascherina all'aperto non è più obbligatorio, a causa degli inevitabili assembramenti che si sono formati, la maggior parte delle persone in passeggiata lungo il Corso per fare acquisti hanno scelto di indossare il dispositivo. Anche i negozi del centro, ieri mattina, sono rimasti aperti con lunghe file davanti alle porte in attesa di entrare per dare acquisti. «Solo durante la fiera d'ottobre ho visto la città così piena di gente», il commento dei baristi impegnati per tutta la mattina a preparare caffè e cappuccini. A essere presi d'assalto, infatti, anche i plateatici del centro: diverse famiglie e tanti giovani hanno scelto di festeggiare il 2 giugno in centro, fermandosi anche per il pranzo all'aperto. La città, in questi giorni, si presenta come un salotto grazie alla possibilità offerta dal Comune ai locali di ampliare gli spazi esterni fino al 30 settembre. Grande successo anche delle mostre al Roverella e al Roncale. Grazie all'entrata gratuita offerta dalla Fondazione Cariparo, molti rodigini hanno deciso di approfittare del ponte dell'arte. Al Roverella ad accogliere i visitatori la Madonna con Bambino, in manto rosso, celebre capolavoro di Giovanni Bellini. E con essa, gli altri capolavori di una raccolta d'arte tra le più intense dell'intero Veneto. Con le meraviglie della Pinacoteca dei Concordi, il pubblico ha potuto ammirare anche la sezione recentemente allestita sulle antichità dell'Antico Egitto, comprese le due famose mummie donate alla città da Valsè Pantellini, rodigino che fece fortuna in Egitto all'epoca dell'apertura del Canale di Suez.

A Palazzo Roncale successo della mostra dedicata a La quercia di Dante, prologo del settimo Centenario dantesco. Qui, oltre alle reliquie dell'antica rovra su cui Dante si sarebbe arrampicato per ritrovar la diritta via che era smarrita, si è invitatati ad ammirare la mostra Visioni dell'Inferno dove opere di Gustave Dorè, Robert Rauschenberg e Brigitte Brand illustrano ciascuno dei 33 canti della prima delle tre Cantiche dantesche. Anche in questo caso l'ingresso è stato gratuito.

