Bambino scompare dall'animazione Ritrovato mentre passeggia verso casa

L'ALLARMEROVIGO Quasi un'ora di angoscia per la fuga di un bambino di 8 anni, improvvisamente scomparso dall'animazione estiva in corso allo stadio Gabrielli. Quando gli animatori hanno radunato il gruppo, si sono accorti che all'appello mancava un bambino. Hanno cercato dappertutto poi, agitati, hanno chiamato la polizia che distante poche centinaia di metri, vista la delicatezza della segnalazione, si è immediatamente messa in moto. Gli animatori dell'Asd Rovigo hanno poi chiamato i genitori per avvertirli che loro figlio risultava...