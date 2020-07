SAN MARTINO DI VENEZZE

A Corte Carezzabella genitori e bambini partecipano assieme al Centro estivo: oltre alle consuete attività ricreative dedicate ai ragazzi, è nato uno spazio di coworking per genitori dove lavorare. L'idea è venuta a Enrica Crivellaro, freelance, Tommaso Reato e Marianna Cacciatori, coordinatori dell' Agriasilo di Corte Carezzabella. I tre hanno pensato che avrebbe potuto essere funzionale, per i genitori in libera professione o in smart working, avere la possibilità di un servizio estivo esteso anche alla prima infanzia e la possibilità di un ambiente tranquillo e attrezzato per poter lavorare ciascuno con il proprio computer, così da ottimizzare i tempi degli spostamenti e dare l'opportunità ai bambini di frequentare i coetanei e partecipando alle proposte delle Settimane Verdi. Da fine giugno, un gruppetto di piccolissimi si è unito agli altri gruppi e tre professioniste rodigine si fermano a lavorare nella biblioteca dopo aver lasciato i loro figli agli educatori. «Ragionare su nuove modalità di conciliazione vita-lavoro credo sia una sfida quanto mai urgente per i genitori - spiega Enrica Crivellaro - specie in situazioni come questa in cui uno dei due, spesso la donna, deve sacrificare parte del proprio tempo lavorativo per mantenere tutto in equilibrio, vivendo situazioni di forte stress. Poter portare i bambini in un contesto positivo e all'aria aperta e lavorare è occasione di confronto e sostegno reciproco». Il coworking è attivo ogni giorno, dalle 8 alle 14, il centro mette a disposizione la connessione wifi e i servizi essenziali, c'è, inoltre, la possibilità di fermarsi per una colazione o un pranzo e di ospitare clienti o appuntamenti di lavoro all'aperto.

Roberta Merlin

