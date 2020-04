IMPARARE CUCINANDO

MELARA Deliziose ricette, la cucina ai tempi del Coronavirus. La riscoperta delle tradizioni, le mamme che preparano i dolci assieme ai bambini. È iniziata la prima delle quattro lezioni proposte da Alice Scarmagnani, in arte Cuocadè, insegnante di cucina originaria di Nogara (Verona), molto conosciuta in Alto Polesine e seguita sui social dalle famiglie. Sono 18 i bambini sintonizzati la domenica pomeriggio per assistere alla lezione, tra questi alcuni piccoli di Melara. Scarmagnani racconta: «Sono stata contattata lo scorso anno dalla consigliere comunale di Melara Laura Mantovani e sono stata in paese, il primo dicembre, per fare laboratori sulla cucina e sul legno. Dopo che è scoppiata l'emergenza Covid-19, tantissimi genitori sono a casa con i figli e quindi ho proposto, con successo, i corsi online. Abbiamo cominciato domenica: i bambini hanno preparato biscotti-ovetto con frolla e marmellata di albicocche - spiega la 42enne - E stato molto divertente, hanno seguito i miei consigli: è bello cucinare così». Non solo cucina, tra i suoi obiettivi rientra la valorizzazione dei prodotti: «Cerco di portare un messaggio legato al ciclo dei prodotti. Il clima in questi giorni è pesante e dobbiamo portare serenità nelle famiglie, è bello cucinare assieme, lavorare le materie prime. Rimanere a casa può diventare un periodo di unità familiare, per riconnetterci alle nostre origini, visto che io sono cresciuta in campagna».

Qualche anticipazioni sulle prossime lezioni? «I nuovi corsi di cucina si terranno venerdì prossimo, 10 aprile, giovedì 16 e domenica 19. Prepareremo gnocchetti di ricotta, crostata alla frutta e torta di mele». E nell'aula virtuale gli alunni interagiscono: «Sono momenti emozionanti - commenta Alice Scarmagnani - I bambini si fanno vedere con la telecamera, chiedono di salutare la cugina, parlano tra di loro».

