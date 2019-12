Bambini dell'asilo in festa con gli anziani

SCUOLA DELL'INFANZIA

ROVIGO Nel periodo delle feste i bambini della scuola dell'infanzia di Granzette hanno portato gioia e vivacità all'Iras. Che cos'è il Natale? È tenerezza per il passato, coraggio per il presente, speranza per il futuro. Il Natale è l'amore in azione. Ogni volta che amiamo, ogni volta che doniamo è Natale. Che la magia di questo presepe vi porti felicità e tante ore liete. Auguri di buon Natale: questa frase è stata inserita nel presepio che i bambini della scuola dell'infanzia Medaglia Miracolosa di Granzette, hanno regalato agli ospiti e al personale della casa di riposo di Rovigo. L'iniziativa si è ripetuta per il secondo anno ed è stata molto apprezzata dagli ospiti, che hanno vissuto un momento di festa e di spensieratezza assieme ai bambini che con la loro vivacità hanno animato la giornata. I bambini hanno portato sorrisi e gioia sui volti degli anziani che proprio a Natale tendono a soffrire di più l'assenza delle persone care. Il presepe è stato costruito dagli stessi bambini con l'aiuto dei maestri e genitori.

I bambini sono stati seguiti dalla maestra Elisa Pizzardo e dal maestro Nicolò Greggio Masin. «È importante insegnare ai bambini il valore del dono, il rispetto e il ricordo verso i nostri anziani, che hanno fatto tanti sacrifici e ci hanno trasmesso valori e insegnamenti preziosi - è la riflessione degli educatori - Le maestre esprimono un ringraziamento al personale dell'Iras per la collaborazione e l'accoglienza».

R.Pau.

